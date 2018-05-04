В Намангане строится "легендарный" парк с гостиницей, ледовым дворцом и бассейнами

4 мая 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в парке культуры и отдыха Намангана, сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно информации, в парке, площадь которого составляет 110 гектаров, должны появиться открытый и крытый бассейны, малый стадион, ледовый дворец, четырехзвездочная гостиница, аттракционы, сказочный городок, торговые пункты, библиотека и интернет-кафе, боулинг и фитнес-клуб, центр ремесленников, амфитеатр, аквапарк и другие объекты.

В парке также планируется высадить декоративные деревья и цветы и создать ботанический сад. В настоящее время в парке идут строительные работы.

Как сообщает пресс-служба президента, Мирзиёев предложил назвать новую зону отдыха «Афсона», что в переводе означает «легенда».

Планируется, что развлекательный комплекс будет обслуживать 100 тысяч посетителей в год. Сдача парка в эксплуатацию намечена на первый квартал 2019 года. С открытием парка появится около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Президент Узбекистана был ознакомлен с ещё несколькими проектами, среди которых проект строительства жилого комплекса Namangan City в массиве Гулистон города Наманган, а также возведение современного торгового комплекса и экопарка Pop Eco Park в Папском районе.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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