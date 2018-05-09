Бакинский международный морской торговый порт подписал документы с рядом зарубежных портов (ФОТО)

9 мая 2018 16:30 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт подписал ряд документов о сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Меморандумы о взаимопонимании подписаны между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и китайской группой холдингов портов Лианюнганг, китайской компанией COSCO SHIPPING Lines Co., LTD и портовым трестом Мумбаи (Индия).
Меморандум о сотрудничестве Бакинский международный морской торговый порт заключил с китайским портом Гуанчжоу.
Документы со стороны Азербайджана подписал гендиректор порта Талех Зиядов.
(Автор: Илькин Шафиев)

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