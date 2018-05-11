Азербайджанским банкам следует задуматься над активным инвестированием в безопасность - Visa

11 мая 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковский рынок в Азербайджане разделился на две категории - одни банки понимают, что в безопасность нужно инвестировать и делают это качественно, другие еще не перешли на этот этап, и поэтому имели место взломы, сказала в интервью Trend директор по управлению рисками Visa по данному региону Лариса Макарова.

По ее словам, также необходимо отметить качественное инвестирование и проведение мер обеспечения безопасности.

"Есть такие стандарты безопасности, которые называются PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Это стандарты по обеспечению безопасности хранения, передачи и процессирования данных, принятые для всех платежных систем. К сожалению, есть примеры, когда финансовый институт показывает, что его параметры безопасности соответствуют стандартам, но по факту взлома данных оказывается, что это не так. То есть в этом вопросе важно не только количество, но и качество. На сегодняшний день бизнес понимает, что в безопасность нужно инвестировать. Раньшемы часто сталкивались с тем, что, говоря о бизнесе, подразумевались только бизнес-решения, а безопасность отходила на второй план. Это объяснялось тем, что мошенничество находится на низком уровне, и бизнесы не видели необходимости инвестировать в безопасность. Сейчас мы подошли к тому этапу, на котором отсутствие инвестиций в безопасность на ранних этапах, может привести к очень большим потерям в последствии И на сегодняшний день примеры в ряде стран являются ярким подтверждением этому", - отметила Макарова.

Макарова отметила, что Visa готова предоставить и предоставляет целый ряд инструментов для решения подобных проблем.

"Есть целый ряд инструментов, которые мы предлагаем на наших рынках, в том числе и в Азербайджане. Это технологии Visa Advanced Authorization, когда на этапе проведения транзакции в режиме реального времени Visa проводит оценку каждой операции, в зависимости от портретной характеристики конкретного держателя карточки. То есть у нас за весь период действия карточки накапливается история поведенческих характеристик ее держателя - где он совершает покупки, в какие страны ездит, снимает ли наличные - то есть то, что для него характерно. И если операция выходит из этого профиля характерности, либо если карта побывала в торговых точках, которые не хорошо себя зарекомендовали, мы присылаем эту информацию банку в режиме реального времени, и банк автоматически может оценить что дальше делать - созвонится с клиентом, отклонить операцию или сразу ее пропустить", - сказала Макарова.

Кроме того, по ее словам, компания также предлагает различные программы по геолокации и эквайринговой части.

"В зависимости от того, где находится держатель карточки и откуда идет операция, система сравнивает эти данные с местом проведения операции. Например, держатель находится в ОАЭ, а операция идет из Малайзии. В этом случае система это видит и сразу уведомляет эмитента о блокировке карты.Есть также ряд программ по эквайринговой части. Программа устанавливается в банк-эквайер, который получает возможность в режиме реального времени мониторить деятельность своих торговцев, особенно крупных, в частности авиалиний, где уровень мошенничества достаточно высок. Существуют специальные программы, которые также мониторят из какой страны, по какой карте и с какого адреса проходит операция, и все ли соответствует действительности", - отметила Макарова.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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