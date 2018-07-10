Темпы инфляции в Азербайджане продолжают снижаться

10 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на три процента по сравнению с первой половиной 2017 года, сообщает во вторник Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на три процента, на непродовольственные - 3,8 процента, а стоимость платных услуг - на 2,4 процента.

Стоимость продовольственных товаров в течение месяца упала на 1,6 процента, а цены на непродовольственные товары и стоимость платных услуг остались без изменений.

Отметим, что в январе-мае 2018 года инфляция в Азербайджане составила 3,2 процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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