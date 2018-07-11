Орхан Мамедов стал почетным гостем CEO Lunch Baku (ФОТО)

Caspian European Club провел в среду пятнадцатый CEO Lunch Baku.

В качестве почетного гостя на СЕО Lunch Baku принял участие председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

В своем выступлении Орхан Мамедов отметил, что за короткий срок между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Caspian European Club было налажено активное сотрудничество, и подчеркнул важность проведения мероприятий подобного формата с участием деловых людей.

Орхан Мамедов поделился с участниками подробной информацией о новшествах, введенных последним указом Президента Ильхама Алиева «Об обеспечении деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана», а также задачах, связанных с исполнением данного указа.

Было отмечено, что миссия Агентства заключается в достижении устойчивого развития сектора малого и среднего бизнеса и повышения его роли в экономике страны посредством улучшения благоприятной бизнес-среды, обеспечения беспрепятственного и комфортного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к многочисленным мерам поддержки.

Вручая сертификат почетного члена Caspian European Club Орхану Мамедову, Тельман Алиев поблагодарил его за активное участие на СЕО Lunch Baku, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Caspian European Club в ходе мероприятия. В рамках CEO Lunch Baku компании получили ответы на интересующие их вопросы, обсудили пути сотрудничества в данной сфере.

Тельман Алиев пригласил всех присутствующих гостей на седьмой международный «Caspian Energy Forum Baku – 2018», который пройдет 19-20 сентября 2018 года в Баку при поддержке правительства Азербайджана и Caspian European Club.

По его словам, в «Caspian Energy Forum Baku– 2018» примут участие более 1 500 делегатов, среди которых руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

На CEO Lunch Baku приняло участие около 100 компаний и организаций.

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