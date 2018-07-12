Азербайджанская СК увеличила выплаты почти в 10 раз

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания Qala Insurance в первой половине 2018 года собрала страховых премий на 7,43 миллиона манатов, говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

Согласно сообщению, это на 2,83 миллиона манатов или на 61,2 процента больше чем в аналогичный период прошлого года.

В отчетный период, наряду со страховыми сборами, компания также значительно увеличила страховые выплаты. Так, в первом полугодии Qala Insurance осуществила выплаты на 687,48 тысячи манатов, тогда как в январе-июне прошлого года выплаты составили 70,98 тысячи манатов. За год компания увеличила выплаты на 616,5 тысячи манатов или почти в 9,7 раза.

Ранее Qala Insurance (прежнее название Chartis Azerbaijan) была дочерним предприятием международной страховой корпорации American International Group, Inc. (AIG Inc.). В сентябре 2015 года азербайджанская перестраховочная компания AzRe выкупила Chartis Azerbaijan за 6,5 миллиона манатов.

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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