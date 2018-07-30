Цены на автокомплектующие для «Узавтосаноат» будут снижены

30 июля 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО «Узавтосаноат» договорилось с производителями комплектующих до конца 2018 года снизить цены в среднем на 20 процентов.

Об этом сказал председатель правления автомобильной компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на заседании Международного пресс-клуба.

«Мы будем действовать пошагово, а не шоковой терапией. Потому что если мы скажем им сразу снизить на 30 процентов, то мы убьем их окончательно, производство машин еще более сократится и будет еще больший дефицит, так как эти компании имеют кредиты с процентными ставками от 10 до 20 процентов», – объяснил он.

Умурзаков отметил, что снижение цен на комплектующие позволит снизить себестоимость выпуска автомобилей на девять процентов и увеличить их производство до 220 тысяч единиц в год.

Глава компании отметил, что до конца 2018 года «Узавтосаноат» планирует произвести дополнительно 140 тысяч автомобилей.

Он подчеркнул, что производители будут вовремя поставлять комплектующие, и GM Uzbekistan будет вовремя производить машины и доставлять их населению.

На этом же заседании стало известно, что с 1 августа 2018 года узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan повысит цены на производимые автомобили.

По словам Умурзакова, цены на автомобили компании вырастут в среднем на 14 процентов. Председатель правления тем не менее отметил, что компания планирует предоставить скидки для потребителей.

Объясняя повышение цен на автомобили, Умурзаков отметил, что такой шаг вызван не только монополией.

«Производственная мощность Асакинского завода составляет 290 тысяч автомобилей в год, но мы производим только 160 тысяч. Из-за того, что завод работает только на 50 процентов от своей мощности, себестоимость машин становится высокой. Это бьет по карману покупателей и негативно сказывается на экспортном потенциале предприятия», – сказал председатель правления.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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