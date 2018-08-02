Объём валютных интервенций Центрального банка Узбекистана сократился вдвое

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2018 года объём валютных интервенций Центрального банка Узбекистана составил 300 миллионов долларов, сообщили в Центробанке.

В отчете Центрального банка «Обзор денежно-кредитной политики» отмечается, что в первом квартале объём валютных интервенций Центрального банка составил 600 миллионов долларов.

Во втором квартале объём интервенций сократился в два раза, что привело к появлению дополнительной нестерилизованной части ликвидности в банковской системе.

Ранее Центральный банк сообщил, что ставка рефинансирования в Узбекистане сохранена без изменений на уровне 14 процентов годовых.

«Данное решение направлено на укрепление тенденции снижения темпов роста потребительских цен и поддержание сравнительной привлекательности депозитов в национальной валюте на фоне сохраняющихся потенциальных рисков усиления инфляционного давления в период структурных преобразований», – отметили в Центробанке.

Регулятор продолжит отслеживать фактические и ожидаемые изменения денежно-кредитных условий под воздействием различных факторов и, соответственно, реагировать с учетом складывающихся инфляционных рисков.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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