В Казахстане снизился прожиточный минимум

БАКУ /Trend/ - Величина прожиточного минимума в Казахстане по итогам июля текущего года составила 27 122 тенге. Об этом сообщает в пятницу комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Таким образом, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в июле по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,6 процента, а с начала года увеличилась на – 5,9 процента.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,4 процента; молочных, масложировых изделий и яиц – 14,9 процента; фруктов и овощей – 11,5 процента; хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,1 процента; сахара, чая и специй – 2,1 процента.

Отметим, что величина прожиточного минимума рассчитывается, исходя из стоимости продовольственной корзины, которую затем увеличивают на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги.

С января 2018 фиксированная доля расходов в Казахстане на непродовольственные товары и услуги установлена в размере 45 процентов (против 40 процентов ранее) к стоимости минимальной потребительской корзины.

Продовольственная корзина рассчитывается «по научно обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, утверждаемым уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения».

Официальный курс на 3 августа составляет 349,68 KTZ/USD

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