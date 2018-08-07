Гендиректор Norm Sement о достижениях завода и планах на будущее (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время трудно представить магазины строительных материалов без продукции Norm. Причина этого в том, что на рынке имеется огромный спрос на высококачественную продукцию Norm. О деятельности завода, о достижениях и планах на будущее расскажет в интервью генеральный директор компании Хеннинг Сассе.

Г-н Хеннинг, продукция Вашей компании хорошо известна всем на строительном рынке. Мы бы хотели, чтобы читатели получили больше информации о руководстве компании, в частности, о Вас.

Вот уже 20 лет как я работаю в цементной промышленности. Впервые я приступил к этой работе в Германии. Позже, в 2004 году я начал работать в Баку. Более 5 лет я проработал на Гарадагском цементном заводе в качестве технического директора. У меня есть опыт работы в этой области в нескольких странах. Так, 4 года я работал в России и еще 4 года - в Индии. С 2017 года я снова работаю в Азербайджане генеральным директором завода Norm Sement.

Такой крупный завод должен иметь и крупные достижения. Поэтому мы хотели бы взглянуть на прошедший заводом путь и узнать о достигнутых успехах.

С момента производства первого цемента мы добились определенных успехов. Основание цементного завода Norm как проекта было заложено в 2011 году. Завод был построен в кратчайшие сроки. Первый цемент мы изготовили в 2013 году. А первый клинкер был выпущен в 2014 году. В течение этих лет завод Norm Sement еще больше увеличил возможности производства и продажи. Сегодня наш цементный завод стал одной из ведущих фигур цементного рынка. Norm является крупнейшим цементным заводом в регионе и имеет производственную мощность в два миллиона тонн цемента в год, наш завод оснащен первоклассном оборудованием, отвечающим самым современным стандартам.

Раз уж разговор зашел о качестве, оборудование и технологии каких престижных компаний вы используете?

Завод оснащен современным и высококачественным оборудованием. Двигатели и многие прочие установки на заводе принадлежат одной из самых влиятельных компаний в мире Siemens. Также одним из известных производителей оборудования в нашей отрасли является немецкая компания Hazemag, специализирующаяся на производстве дробилок (crusher). Дробилки нашего завода также произведены этой компанией.

Одним из основных оборудований, установленных на заводе, является вертикальная мельница мощностью 4500 кВт, измельчающая сырьё и добавки, которую мы закупили у компании Gerb.Pfeiffer. Клинкерный холодильник был предоставлен знаменитой немецкой компанией Cladius Peters.

Как вы думаете, можно ли сказать, что «качественное оборудование является также гарантом качественной, отличной продукции»?

Я бы сказал не гарантом, а одним из основных условий. Многое зависит от того, как мы используем и управляем этим оборудованием. Так, могу вас заверить, что наряду с качественным оборудованием мы добиваемся высококачественного производства с помощью правильной рабочей процедуры и профессиональных специалистов. Однако многое зависит и от использования технологий. Как я уже отметил, с помощью опытных профессионалов и надежных технологий можно добиться высокого качества.

Какие меры предпринимаются для безопасности ваших сотрудников?

Для того, чтобы быть готовыми к возможной чрезвычайной ситуации, организуются необходимые тренинги. Все наши сотрудники заранее обучены, чтобы иметь возможность безопасно работать на заводе. Не только наши сотрудники, но и представители сторонних компаний, работающие на территории завода, информируются о правилах безопасности. В нашем отделе ОТОСБ работают 4 сотрудника. Кроме того, если сотрудник Norm столкнется с небезопасными условиями на заводе, он должен сообщить об этом и немедленно приостановить работу. Возникшая в этом случае опасность должна быть устранена, и рабочий процесс должен быть восстановлен. Как бы хорошо не работал завод, для нас неприемлемо, если не предпринимаются необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. Жизнь и здоровье сотрудников предприятия для нас основной приоритет.

Удовлетворены ли вы уровнем профессионализма сотрудников цементного завода Norm?

В настоящее время только я и ещё один мой коллега работаем как зарубежные эксперты Norm. Все остальные - местные сотрудники. В действительности, одной из наших целей является обеспечение работой местного населения. Когда завод приступил к своей деятельности, здесь работало большое количество иностранных экспертов. Радует тот факт, что в настоящее время завод почти на 100% работает за счет местных сотрудников. Я очень доволен уровнем профессионализма наших сотрудников. Однако наша цель - еще больше повысить уровень их профессионализм, для чего мы постоянно организуем тренинги и обмен опытом с зарубежными коллегами.

Как Вы думаете, в какой отрасли строительного сектора необходимы высококвалифицированные кадры?

В действительности, мы являемся производителем строительных материалов. Как и в других отраслях, нам всегда нужны высококвалифицированные электрики, механики, а также кадры в области технического обслуживания. Мы довольны нашими нынешними специалистами завода. Однако по информации, которую мы периодически получаем от конкурентов на рынке, в некоторых отраслях по-прежнему существует потребность в сильных специалистах. В частности, непросто найти хороших специалистов в области электротехники и автоматизации. Что касается строительного сектора, мы сотрудничаем с местными мастерами и создаем условия для роста или дальнейшего развития специалистов в области строительства. В качества примера можно привести «Клуб мастеров Norm». Таким образом, мы заинтересованы в повышении профессионального уровня не только сотрудников завода, но и клиентов.

Сколько сотрудников работают в настоящее время на цементном заводе Norm?

В настоящее время на заводе работают около 300 человек, учитывая персонал предприятия и сотрудников административного офиса.

С какими зарубежными организациями сотрудничает Ваша компания? Какова цель этого сотрудничества?

Как вы знаете, существуют разные формы сотрудничества. И мы сотрудничаем в двух аспектах. Первое - это сотрудничество в области производства качественной продукции. Так, произведенная нами продукция постоянно тестируется и сертифицируется влиятельным немецким научно-исследовательским институтом VDZ. Кроме того, мы продолжаем наше сотрудничество с Турецкой ассоциацией производителей цемента в направлении повышения качества продукции.

Другим аспектом нашего сотрудничества является подготовка и обучение персонала. Как вы знаете, Азербайджан - небольшая страна, поэтому существует потребность в привлечении подобных инструкторов из-за границы. Поэтому мы сотрудничаем с цементными ассоциациями как Турции, так и Германии, наших сотрудников отправляем для обучения и участия на семинарах за рубеж, а иногда эксперты приглашаются в нашу страну.

Как Вы думаете, какая профессиональная поддержка необходима Вашему заводу?

Я считаю, что одной из основных областей, которая нуждается в развитии, - это изучение новых типов цемента. Мы хотим расширить ассортимент производимой на нашем заводе продукции и естественно, что нам нужна профессиональная поддержка в этой области, и мы верим, что вместе мы будем шагать более уверенно.

Кроме того, мы продолжаем исследования производственных технологий, в настоящее время в качестве топлива мы используем, в основном, природный газ. Но мы думаем об использовании в будущем альтернативной энергии в качестве топлива. В этой области нам также может потребоваться профессиональная поддержка.

Как Norm поддерживает клиентов? По каким причинам клиенты предпочитают сотрудничество с Norm?

Прежде всего, как я уже отметил, мы предлагаем им качественную продукцию, что является основным условием для клиентов. Кроме того, мы обеспечиваем клиентов профессиональной технической поддержкой. Так, наши специалисты дают клиентам рекомендации относительно проектирования сферы применения бетона, произведенного из нашей цементной продукции, получения более качественных бетонных изделий с меньшими расходами. Эта техническая поддержка осуществляется нашей командой, и мы планируем дальнейшее расширение этих услуг в будущем. Помимо этого, мы организуем тренинги для персонала наших клиентов с привлечением местных и иностранных специалистов, а также организуем их участие на международных конференциях и семинарах.

Каковы Ваши основные планы?

Мы планируем расширить ассортимент нашей продукции. И считаем, что на цементном рынке Азербайджана есть потребность дополнительно в 3-4 видах цемента, и мы намерены работать над этим. Кроме того, как производитель строительных материалов, в будущем мы можем думать о производстве дополнительных строительных материалов. У нашего предприятия несколько целей для дальнейшего развития: в первую очередь, это касается строительных материалов на основе цемента и бетона, в том числе, сборной бетонной конструкции, и современной бетонной панели.

Нашей целью является замещение дорогих импортных материалов доступными и эффективными материалами местного производства. Мы также активно пропагандируем наших клиентов инвестировать в современные строительные материалы. Это стимулирует развитие строительного рынка и внедрение современных материалов и методов строительства на местном рынке. С этой целю мы планируем создание бетонного центра для обслуживания растущих нужд на строительном рынке и применения инновационных методов в нашей стране.

Бетонный центр также будет развивать новые стандарты для инертных материалов и заполнителей. Наши исследования позволяют заметить, что рынок этих материалов недостаточно развит и качество материалов должно быть существенно повышено. Именно с этой целью мы производим геологические работы на всей территории нашей страны.

Мы также работаем над рядом проектов, связанных с разработкой и реконструкцией бетонных дорог в Азербайджане.

Мы надеемся, что вскоре и в этом направлении мы запустим масштабные успешные проекты как для наших клиентов, так и для общественности.

На ваш взгляд, какие изменения ожидают завод, если Norm достигнет поставленных целей?

Отличный вопрос. Если честно, в данный момент у меня нет на него реального ответа. Надеюсь, что достижение наших целей принесет нам новые достижения. Наши клиенты останутся довольны. Точнее, еще более довольны. Их удовлетворенность – это наша удовлетворенность.

В целом, каких новинок вы ожидаете от строительной отрасли Азербайджана?

Считаю, что в строительную отрасль Азербайджана могут быть привлечены более современные технологии. В результате, люди предпочтут использовать бетон с более высокой прочностью. Некоторые компании уже делают это в настоящее время.

Кроме того, в Азербайджане может использоваться более механизированная и автоматизированная технология производства, примером чему может служить технология строительства на основе сборного железобетона.

Думаю, каждое правительство должно поддерживать производство и использование местных строительных материалов для дальнейшего развития местного строительного рынка.

Что касается цемента, в настоящее время спрос на цементную продукцию может быть полностью удовлетворен за счет местного производства.

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