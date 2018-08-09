Узбекистан построит в Таджикистане современный медицинский комплекс

БАКУ /Trend/ - Узбекистан построит на юге Таджикистана современный медицинский комплекс на 200 коек, сообщили в АО «Узбекнефтегаз», которому поручено строительство объекта.

Согласно информации, комплекс будет построен на безвозмездной основе, после чего будет передан в собственность таджикской стороне.

Грузовая автоколонна из Бухары с материалами, спецтехникой и оборудованием, предназначенными для строительства медицинского комплекса в соседнем Таджикистане, пересекла узбекско-таджикскую границу в четверг.

В состав автоколонны, которая отправляется для реализации первого этапа строительства, вошли, в числе других, экскаватор, трейлер, бытовые вагоны для инженерно-технических работников. Также в составе колонны автобус, который везет в соседнюю страну 15 специалистов, в числе которых механизаторы, основные рабочие по земельным и подготовительным работам строительного объекта.

Строительство современного медицинского комплекса в Хатлонской области будет осуществлено в рамках реализации постановления президента Узбекистана «О мерах по расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан» и договоренности, достигнутой между правительствами двух стран.

Отметим, что после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе и переговоров на высшем уровне с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отношения между двумя странами заметно улучшились. Так, была достигнута договорённость по Рогунской ГЭС, введён безвизовый режим, открыты автобусные маршруты и авиарейсы, начались поставки электроэнергии.

Более того, на прошлой неделе стало известно, что Таджикистан намерен построить цементный завод в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Завод будет построен за счет средств частной компании, которая занимается производством цемента в Таджикистане.

Объём товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном в первой половине 2018 года составил 128,3 миллиона долларов, что на 69 миллионов долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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