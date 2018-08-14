На территории Ташкентской области Узбекистана появится филиал татарстанского технополиса

БАКУ /Trend/ - Ташкентская область Узбекистана и Республика Татарстан реализуют ряд проектов в Узбекистане и обеспечат взаимные поставки продукции.

Об этом, как передают узбекские СМИ, стало известно во время переговоров между делегацией Ташкентской области Узбекистана во главе с главой областной администрации Гуломжоном Ибрагимовым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Минниханов отметил, что Ташкентская область является одним из ведущих регионов Узбекистана. Татарстан заинтересован в развитии всесторонних контактов.

«У нас готовится план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года. Документ охватывает все направления: торгово-экономическую, научно-техническую, культурную сферы», - сообщил Минниханов.

Одним из проектов, предусмотренных «дорожной картой», является создание на территории области филиала татарстанского технополиса «Химград».

«Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой», - сказал президент Татарстана.

Следующее перспективное направления сотрудничества - проект компании «Эйдос-Медицина», предполагающий создание в Ташкентской области сборочного производства медицинских роботов-симуляторов для нужд Узбекистана.

Помимо этого, планируется наладить традиционные торговые связи: организовать оптовые поставки продукции Ташкентской области в Татарстан и продвигать татарстанские товары на рынок Узбекистана. По словам Минниханова, для обеспечения данного процесса будет создана специальная структура.

В свою очередь Ибрагимов подчеркнул, что в последние полтора года между Республикой Татарстан и Ташкентской областью удалось выстроить содержательный диалог, сегодня прорабатываются вопросы о реализации совместных проектов.

Также глава Ташкентской области сообщил, что в рамках визита в Казань принял участие в IX международной специализированной выставке оборудования, материалов и технологий для авиации, авиастроения и космоса «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование».

«Я впервые посетил выставку подобного формата. Мне очень понравилось. Самое главное - мы увидели молодых ребят из Татарстана, разрабатывающих новые технологии, которые ничем не уступают зарубежным аналогам», - добавил Ибрагимов.

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