Самаркандский завод холодильников «Сино» объявлен банкротом

БАКУ /Trend/ - Самаркандский завод холодильников «Сино» признан судом банкротом, передают узбекские СМИ со ссылкой на сообщение узбекского предприятия.

Самаркандский завод бытовых холодильников мощностью 250 тысяч единиц техники в год был открыт в 1973 году. В советские времена на заводе выпускали холодильники «Памир», «Снежинку», «Самарканд», «SINO».

20 декабря 1991 года предприятие было преобразовано в акционерную компанию «Сино».

За 45 лет завод пережил несколько волн реконструкции. Предоставленный предприятию в 2003 году Глобальным Экологическим фондом и ПРООН грант, в виде оборудования на сумму 1,33 миллиона долларов позволил организовать сборку холодильных агрегатов с использованием экологически чистого хладона R-134A. Мощность данного оборудования составляла 100 тысяч единиц продукции в год.

В декабре 2009 года южнокорейская компания «LG Electronics» установила на самаркандском заводе первую линию крупноузловой сборки производительностью 50 тысяч холодильников в год с объемом инвестиций 2 миллиона долларов.

В 2012 году был заключен контракт с китайской компанией Guangzhou Kinte Industrial для разработки двух новых моделей холодильников с доведением производственной мощности до 200 тысяч штук.



Однако восемь лет назад южнокорейская Samsung Electronics, китайские Midea Group и Changhong, турецкая Odul и другие организовали в столице ООО Artel Trade, которое развернуло производство десятков видов электробытовой техники. Мощность этого предприятия на сегодняшний день позволяет ежегодно производить до 150 тысяч бытовых холодильников.

Как ранее сообщили Trend в Artel, на данный момент доля компании на рынке бытовой техники Узбекистана составляет свыше 50 процентов.

Акционерная компания «Узэлтехсаноат» на бездействующих площадях столичного АО «Моторный завод» наладила массовое производство электробытовой техники известных брендов - японской Shivaki и китайской Midea Group. Мощность этого производства составляет до 300 тысяч штук холодильников.

Кроме того, узбекско-американское СП Roison Electronics с 2012 года наладило производство на столичном АО Algoritm бытовой техники, в том числе и холодильников под брендами Candy и Roison.

В 2015 году Узбекистан решил реализовать 88,8 процентов акций самаркандского завода холодильников «Сино» стратегическому иностранному инвестору.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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