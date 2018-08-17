Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в пятницу выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 17 августа подорожала по сравнению с четвергом на 4,7005 маната, составив 2000,373 маната, серебра - на 0,2404 маната, до 24,9162 маната, платины - на 12,5205 маната, до 1325,694 маната, палладия - на 61,0045 маната, до 1518,7545 маната за унцию

Название 17.08.18 16.08.18 Золото XAU 2000,373 1995,6725 Серебро XAG 24,9162 24,6758 Платина XPT 1325,694 1313,1735 Палладий XPD 1518,7545 1457,75

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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