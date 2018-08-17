Банковские металлы в Азербайджане подорожали

17 августа 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в пятницу выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 17 августа подорожала по сравнению с четвергом на 4,7005 маната, составив 2000,373 маната, серебра - на 0,2404 маната, до 24,9162 маната, платины - на 12,5205 маната, до 1325,694 маната, палладия - на 61,0045 маната, до 1518,7545 маната за унцию

Название

17.08.18

16.08.18

Золото

XAU

2000,373

1995,6725

Серебро

XAG

24,9162

24,6758

Платина

XPT

1325,694

1313,1735

Палладий

XPD

1518,7545

1457,75

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на золото оказали значительное влияние на золотовалютные резервы Узбекистана
Бизнес 10:22
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 августа
Бизнес 09:16
Казахстан увеличил добычу золота на треть
Бизнес 16 августа 17:47
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 17 августа
Бизнес 16 августа 17:13
Казахстан занимает 16 место в мире по резервам золота
Бизнес 16 августа 12:34
Стоимость золота в Азербайджане опустилась до 20-месячного минимума
Бизнес 16 августа 10:09
Лента новостей
Туркменистан продлевает тендер на строительство трикотажной фабрики
Тендеры 10:30
Я всегда представлял себя только певцом: легендарному певцу Муслиму Магомаеву исполнилось бы 76…
Культура 10:29
Туркменистан и ООН обсуждают реализацию Целей устойчивого развития
Туркменистан 10:29
Казахстанский автопром за год вырос на 74%
Бизнес 10:29
Цены на золото оказали значительное влияние на золотовалютные резервы Узбекистана
Бизнес 10:22
Туркменистан и США обсуждают инвестиционные проекты
Бизнес 10:06
Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения на сумму свыше $100 млн
Бизнес 10:04
Военная прокуратура Азербайджана: В связи со смертью солдата арестованы трое подозреваемых
Общество 10:02
Международный консорциум проводит в Туркменистане маркетинговый опрос
Тендеры 09:53