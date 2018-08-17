Банковские металлы в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в пятницу выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 17 августа подорожала по сравнению с четвергом на 4,7005 маната, составив 2000,373 маната, серебра - на 0,2404 маната, до 24,9162 маната, платины - на 12,5205 маната, до 1325,694 маната, палладия - на 61,0045 маната, до 1518,7545 маната за унцию
|
Название
|
17.08.18
|
16.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2000,373
|
1995,6725
|
Серебро
|
XAG
|
24,9162
|
24,6758
|
Платина
|
XPT
|
1325,694
|
1313,1735
|
Палладий
|
XPD
|
1518,7545
|
1457,75
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов)
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