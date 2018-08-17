Узбекская компания экспортно-импортного страхования получила наивысший рейтинг

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года узбекское информационно-рейтинговое агентство SAIPRO присвоило национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» рейтинг на уровне «uzA++» (превосходная финансовая надежность), сообщили в узбекской страховой компании.

По итогам 2017 года «Узбекинвест» смогла сохранить достаточно высокий темп роста совокупных страховых премий, который составил почти 26 процентов. Рост объема страховых премий также поспособствовал росту объема страховых обязательств компании. При этом темп роста страховых обязательств оказался ниже темпа роста страховых премий и составил 23 процентов.

В целом отмечается, что количественные показатели страхового портфеля улучшились, уровень диверсифицированности сохранился на прежнем высоком уровне.

В 2017 году темп роста страховых выплат оказался выше темпа роста страховых премий и составил 35,3 процента. В результате уровень убыточности страховых премий составил 9,4 процента.

В 2017 году активы компании выросли на 220 процентов. Следует отметить, что компания является лидером на рынке по объему активов и собственных средств. Основными источниками роста активов в рассматриваемом периоде являются увеличение собственных средств и страховых резервов компании. В составе активов рост был осуществлен в основном путем увеличения инвестиционных вложений.

Инвестиционная деятельность является вторым ключевым направлением деятельности компании после основной страховой деятельности. В 2017 году объем инвестиций увеличился на 234 процентов и достиг 728,4 миллиардов сумов. Рост наблюдается почти по всем основным объектам инвестиций.

В целом, стабильное финансовое состояние компании, значительный запас по выполнению нормативов платежеспособности, установленных регулятором страхового рынка, а также лидирующие позиции на рынке являются существенными факторами, обеспечивающими сохранение рейтинговой оценки компании.

Напомним, что в первой половине 2018 года узбекская национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» собрала страховые премии в объёме 112 миллиардов сумов, что втрое больше показателя аналогичного периода 2017 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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