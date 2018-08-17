Узбекско-германский производитель грузовиков повысит уровень локализации продукции

17 августа 2018 16:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Немецкая компания откроет в Алматинской области завод по производству насосов
Бизнес 16:04
Узбекистан и Таджикистан совместно построят две ГЭС
Энергетика 15:59
Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о стратегическом партнерстве
Таджикистан 15:19
В Ташкенте появится отель Hilton
Бизнес 14:57
Шавкат Мирзиёев озвучил минимальный потенциал товарооборота с Таджикистаном – $1 млрд.
Узбекистан 14:02
Узбекская компания экспортно-импортного страхования получила наивысший рейтинг
Бизнес 13:11
Лента новостей
Туристический поток в Азербайджан продолжает увеличиваться - Ассоциация
Туризм 17:26
Подросток из Австралии взломал серверы Apple
В мире 17:19
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 20 августа
Бизнес 17:12
В Пакистане избрали нового премьер-министра
Другие страны 17:04
В Гяндже у радикально настроенных лиц найдены оружие и боеприпасы
Происшествия 16:53
Казахстанская ипотечная компания завершила реализацию программы льготной ипотеки
Бизнес 16:47
В одном из регионов Азербайджана создаются центры DOST (ФОТО)
Экономика 16:47
В Тбилиси открылся российский визовый центр
Грузия 16:35
В Баку открылась вторая заправка сжиженным газом (ФОТО)
Энергетика 16:19