Узбекистан и Казахстан решили проблему скопления фур из-за возросшего грузопотока

20 августа 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан увеличил пропуск автотранспорта на границе с Казахстаном для решения проблемы скопления грузовых фур у пропускных пунктов, сообщили в Комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана.

«Для решения вопросов скопления [фур] 7 августа Комитетом государственных доходов министерства финансов были направлены письма в адрес Таможенной службы Узбекистана. В связи с этим за последнюю неделю узбекская сторона увеличила пропуск автотранспорта до 160 единиц. Ситуация находится под постоянным контролем», – сообщили в комитете.

Напомним, что в последние дни перед въездом в пункт пропуска «Б.Конысбаева», который расположен на казахстанско-узбекской границе со стороны Казахстана, увеличилось скопление грузового автотранспорта до порядка 315 единиц. Причиной этого скопления стало значительное увеличение грузопотока прибывающих в направлении Узбекистана автотранспортных средств из дальнего и ближнего зарубежья через транзитный коридор Казахстана.

18 августа председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев выехал с рабочим визитом в Туркестанскую область для выяснения ситуации на месте. В ходе поездки была проведена встреча с председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана Мураджаном Азимовым, в рамках которой обсуждены проблемы возникновения сложившейся ситуации, поставлены конкретные задачи и пути их устранения.

В результате двухсторонней встречи и принятых оперативных мер по состоянию на 18 августа достигнуто снижение скопления автотранспортных средств в пункте пропуска «Б. Конысбаева» до 60 единиц.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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