В Ташкенте планируется реализация 47 инвестпроектов

БАКУ /Trend/ - Ташкент привлек 5,5 миллиарда сумов на реализацию 47 инвестиционных проектов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи исполняющего обязанности главы Ташкента Джахангира Артикходжаева с инвесторами.

Ранее сообщалось, что до конца года в Узбекистане реализуют пять региональных инвестиционных проектов, их совокупная стоимость составит 124,4 миллиона долларов, более 117 из них составят прямые иностранные вложения.

С января по июль 2018 года в республике создали свыше 1,1 тысячи предприятий с участием иностранного капитала. Таким образом, их число за год выросло в 2,8 раза - до 736.

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