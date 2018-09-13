В Азербайджане стало возможно оплачивать арендную плату по интернету

13 сентября 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане физические и юридические лица смогут оплачивать арендную плату посредством пластиковых карт, говорится в сообщении Госкомитета по вопросам имущества, распространенном в четверг.

Как говорится в сообщении, речь идет об электронной услуге «Оплата арендной платы по договорам на предоставление в аренду государственного имущества».

Этой интерактивной услугой могут пользоваться физические и юридические лица, государственные органы и муниципалитеты.

Чтобы воспользоваться электронной услугой необходимо войти на портал www.e-emdk.gov.az

Кроме того, посредством службы 9193 SMS граждане могут узнать о задолженности по арендной плате.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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