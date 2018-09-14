Мексика рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном на треть в 2018 г. - посол

14 сентября 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Мексикой может достичь 25 миллионов долларов в 2018 году.

Об этом сказал в пятницу посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес на мероприятии, посвященном Дню независимости Мексики.

Он отметил, что в период с 1992 по 2014 год годовой торговый оборот между двумя странами составлял в среднем всего 1,2 миллиона долларов, а за последние три года этот показатель вырос в восемь раз и достиг 9,6 миллиона долларов.

Посол добавил, что дружеские отношения между Азербайджаном и Мексикой все больше расширяются.

Выступая на мероприятии, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндуз Джафаров отметил, что отношения между двумя странами в политической, экономической, культурной, гуманитарной и многих других сферах стремительно развиваются.

«Между странами осуществляются взаимные визиты. Одним из важных направлений сотрудничества также являются межпарламентские отношения. Страны подписали множество документов, которые позволят еще больше расширить отношения»,- сказал он.

Джафаров отметил, что Азербайджан высоко оценивает принятие в 2011 году в Сенате Мексики документов, осуждающих оккупацию территорий Азербайджана Арменией и совершение Ходжалинского геноцида.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Мексикой в 2017 году составил 19,3 миллиона долларов. По итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот между странами составил 16,9 миллиона долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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