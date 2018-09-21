Кредиты на большую сумму в Bank Respublika можно получить за короткое время

21 сентября 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бизнесе для достижения больших целей не достаточно строить просто большие планы. Для этого также необходим сильный и надежный партнер!

За 26 лет успешной работы в финансовом секторе Bank Respublika стал надежным партнером, предоставляющим профессиональные финансовые услуги малым и средним предприятиям (МСП).

Занимая стабильную позицию на финансовом рынке страны, Bank Respublika предлагает крупные кредиты МСП для финансирования торговли, производства, сельского хозяйства, услуг и других секторов, которые являются приоритетными отраслями экономического развития страны. А это, в свою очередь, вносит вклад в развитие ненефтяного сектора экономики и предпринимательства.

Кредиты МСП с максимальной суммой пять миллионов манатов выдаются до 36 месяцев. Главным преимуществом получения бизнес кредита в Bank Respublika является его оформление в кратчайшие сроки. Так, опытные специалисты банка помогут оформить кредит на крупную сумму в течение одного-трех дней, в зависимости от типа бизнеса!

Если Вы хотите достичь больших бизнес целей с надежным партнером за короткое время – выбирайте Bank Respublika!

Bank Respublika – выгодный финансовый партнер!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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