Французская компания реализует в Узбекистане проекты по очистке воды

БАКУ /Trend/ - Французская компания SUEZ может реализовать проекты в сфере очистки воды и переработки бытовых, промышленных и строительных отходов в Узбекистане.

Об этом, как сообщили в пресс службе Ташкентской городской администрации, стало известно по итогам встречи с представителями французской компании в столичной администрации.

Французская промышленная группа также провела презентацию своей деятельности в Ташкенте.

Компания SUEZ имеет более чем 160-летнюю историю и работает на пяти континентах мира в сфере очистки воды, эффективного использования ресурсов, в том числе, переработке твердых биологических отходов.

Отметим, что товарооборот между двумя странами в первой половине 2018 года составил 146,2 миллиона долларов, что на 12 процентов больше аналогичного показателя 2017 года. При этом на долю импорта пришлось 55,8 миллиона долларов, на долю экспорта – 90,4 миллиона долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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