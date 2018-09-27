БАКУ /Trend/ - Российский «Газпромбанк» готов финансировать инфраструктурные проекты в Азербайджане.

Об этом сказал первый вице-президент банка Алексей Чичканов на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума.

««Газпромбанк» является лидером по финансированию инфраструктурных проектов. Мы видим потенциал таких проектов в Азербайджане в сферах транспорта и связи. Мы готовы применять имеющиеся у нас опыт и возможности для финансирования инфраструктурных проектов в Азербайджане», - сказал вице-президент банка.

Как отметил Чеканов, «Газпромбанк» проявляет особую заинтересованность в том, чтобы российское оборудование нашло свое место в азербайджанской промышленности.

«Первым нашим проектом выступил SOCAR Polymer - проект на 800 миллионов долларов, из которых 489 миллионов долларов - это кредитная линия "Газпромбанка". В качестве следующего шага рассматривается проект SOCAR GPC общей стоимостью четыре миллиардов долларов. Мы рассматриваем возможность выделить до 700 миллионов долларов на поставки российского оборудования для проекта SOCAR GPC на принципах проектного финансирования», - сказал вице-президент банка.

Чеканов напомнил, что в начале сентября в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию было подписано соглашение между SOCAR, «Газпромбанком» и Российским экспортным центром.

«Это соглашение нацелено на долгосрочное сотрудничество, чтобы мы могли поддерживать поставки российского оборудования и услуг, которые востребованы в азербайджанских проектах», - сказал вице-президент банка.

В Баку в четверг проходит IX азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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