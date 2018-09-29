«Узагроэкспорт» о планах развития аграрной индустрии Узбекистана (Эксклюзив)

29 сентября 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Узбекистан планирует увеличить объём экспорта сельскохозяйственной продукции более чем в два раза и довести его до 5 миллиардов долларов. Об этом сказал Trend представитель узбекского акционерного общества "Узагроэкспорт".

В компании также сообщили, что в "Узагроэкспорт" планируют существенно увеличить общий объём производства сельскохозяйственной продукции до 25 миллионов тонн.

В компании напомнили, что только за 25 лет независимости Узбекистан увеличил объём экспорта сельскохозяйственной продукции в 3,5 раза: с 5,6 миллиона тонн в 1991 году до 19,7 миллиона тонн в 2016 году.

"В стране производится более 180 видов свежей и переработанной плодоовощной продукции, которая поставляются на рынки более чем 80 стран мира. На данный момент страна занимает второе место в мире по экспорту сушёных и четвертое место по экспорту свежих абрикосов. Узбекистан также занимает седьмое место в мире по экспорту сливы и восьмое место по экспорту капусты", – отметили в компании.

Растущие объёмы производства и экспорта, по словам представителя "Узагроэкспорт", создают необходимость в расширении и усовершенствовании производственной базы и инфраструктуры.

"В Узбекистане на данный момент действует 160 тысяч фермерских хозяйств и заготовительных баз. Посевные площади под плодоовощную продукцию составляют 721,4 тысячи гектаров. Данная продукция хранится в 1300 холодильных камер и хранилищах мощностью свыше 800 тысяч тонн", – сообщили в компании.

Как сказал представитель "Узагроэкспорт", к 2018 году в Узбекистане запланировано строительство и реконструкция еще 197 современных холодильных камер и хранилищ под плодоовощную продукцию общей мощностью свыше 100 тысяч тонн.

Напомним, что акционерное общество "Узагроэкспорт" создано в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 7 апреля 2016 года.

Основными задачами новой организации стало обеспечение продвижения отечественной свежей и переработанной плодоовощной продукции на экспорт, установление постоянных связей с надежными иностранными покупателями, поиск и освоение новых рынков сбыта, изучение спроса и предложения на внешних рынках, а также проведение глубоких маркетинговых исследований.

В рамках деятельности "Узагроэкспорт" создан единый бренд UzAgro для экспорта плодоовощной продукции, который призван стать гарантом высокого качества представляемых товаров и услуг для партнеров в любой точке земного шара.

Планируется, что благодаря единому стабильному товарному знаку UzAgro свежая и переработанная продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности Узбекистана сможет занять достойное место на международном рынке.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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