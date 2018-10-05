Окунитесь в волшебный мир Диснейлэнда с Xalq Bank

5 октября 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Владельцы MasterCard от Xalq Bank получили возможность провести всей семьей незабываемые дни в парижском Диснейленде. При оплате карточкой MasterCard услуг и товаров, предоставляемых партнерами банка в рамках программы “Pricelss Specials”, на сумму, превышающую один манат, владелец карты становится участником данной лотереи. Каждая покупка увеличивает шансы на победу - чем больше покупок, тем больше шансов выиграть поездку в Париж!

В призовой пакет входит гостиничный номер на три дня и две ночи для семьи из 4 человек (двое взрослых и двое детей), билеты в оба развлекательных парка, пропуски, обеспечивающие проход без очередей, ваучеры на питание и покупки на сумму 820 евро, а также авиабилеты. Помимо главного приза еще пять победителей получат в подарок смартфоны İphoneX 64 Гб. Регистрация для участия в лотерее не требуется.

Пластиковые карты MC Debet, MC Standard и MC Gold можно получить в любом из филиалов Xalq Bank бесплатно.

Более подробную информацию об акциях, услугах и продуктах Xalq Bank можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138.

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