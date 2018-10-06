Бизнес-кредит от Unibank: платите без просрочек и получайте проценты обратно!

6 октября 2018 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank предлагает кредит с очень выгодной процентной ставкой для владельцев бизнеса. Теперь корпоративные клиенты, которые оформляют кредит от Unibank, получат часть своих процентов по кредиту обратно на счет в конце срока оплаты, сообщает банк.

Для этого просто нужно оплачивать кредит в сроки без просрочек.

Кампания “Sözümüz sözdür!”, предназначенная для бизнес-клиентов Unibank, предоставляет возможность для предпринимателей получaть кредит с более низкой процентной ставкой. Юридические лица, получившие кредит во время кампании и совершившие все оплаты вовремя получат 10 процентов от процентной суммы обратно на счет. Кампания будет продолжаться до 16 ноября.

Условия кампании:

- Кампанией могут воспользоваться только юридические лица;

- Кампания рассчитана на кредиты от 15 000 манатов;

- Кампания относится к кредитам сроком 18 и более месяцев (оплата должна осуществляться как минимум 18 месяцев).

- Кампания применяется только к кредитам, предоставленным самим банком.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;
- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;
- Бронирование счета в течение нескольких минут;
- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;
- Овердрафты на счета;
- Минимизация документооборота;
- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;
- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания;

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), Internet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!

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