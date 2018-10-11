Министр: Азербайджан все еще сталкивается с широким распространением безучетной деятельности, неофициальной занятости, сокрытия реального оборота и попытками уклонения от налогов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан все еще сталкивается с широким распространением безучетной деятельности, неофициальной занятости, сокрытия реального оборота и попытками уклонения от налогов.

Об этом сказал министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров накануне в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

«Минувшие 9 месяцев 2018 года ознаменовались продолжением макроэкономической стабильности, экономического роста и дальнейшим укреплением финансовой устойчивости в нашей стране. В условиях сложных внешних рисков и вызовов экономика страны сумела удержать высокую динамику развития, продемонстрировала высокую устойчивость и стабильность. Это, господин Президент, - логический результат успешного осуществления курса стратегического развития и политики диверсификации экономики, реализуемых под Вашим руководством.

За 9 месяцев текущего года на фоне наблюдаемых в экономике страны положительных трендов против прогноза в объеме 5 миллиардов 298 миллионов манатов собрано 306 миллионов манатов налогов, прогноз выполнен на 100, 2 процента», - сказал министр.

По словам Микаила Джаббарова, 65,8 процента уплаченных налогов приходится на долю ненефтяного сектора.

«В то же время, хотел бы довести до Вашего высокого внимания, что завершение активной фазы инвестиционных проектов, реализованных в нефтегазовом секторе, хотя и влияет на налоговые поступления в ненефтяном секторе, за счет увеличения поступлений с других отраслей ненефтяного сектора, а также дохода с нефтяного сектора за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, было собрано на 1,6 процента или на 81,4 миллиона манатов больше средств», - сказал министр по налогам.

Джаббаров сказал, что за 9 месяцев текущего года налоговые сборы с частного сектора ненефтяной сферы выросли на 7 процентов, его удельный вес в ненефтяных налогах вырос с 51 процента в соответствующем периоде прошлого года до 59 процентов.

«Успешное осуществление концепции социально-экономического развития регионов, в том числе открытие новых рабочих мест, завершилось расширением рынка налогообложения, налоговые поступления из регионов за отчетный период, составив 508,0 миллиона манатов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 12,0 процента. Анализ, проведенный по видам платежей, показывает, что отмечен рост по всем видам налогов, поступивших из ненефтяного сектора.

Господин Президент, Вы поставили перед налоговыми органами такие важные задачи как снижение уровня «теневой экономики», обеспечение прозрачности и равенства, повышение налоговой культуры», - добавил министр.

Он также отметил, что наиболее приоритетным из них является проблема прозрачности предпринимательской деятельности.

«Созданная в Азербайджане благоприятная экономическая среда, существование большого внутреннего потребительского рынка, меры, осуществляемые для поощрения экспорта стимулируют у людей предпринимательскую деятельность. Однако, в этой сфере мы все еще сталкиваемся с широким распространением безучетной деятельности, неофициальной занятости, сокрытия реального оборота и попытками уклонения от налогов.

Предотвращение подобных случаев крайне важно. Не только потому, что это большой потенциал для сбора налогов и чрезвычайно важно для повышения бюджетных доходов. Но и для того, чтобы интересы налогоплательщиков, осуществляющих законную деятельность, не проиграли в этой несправедливой конкуренции. Главным условием того, чтобы эта деятельность была выгодной как для государства, так и для гражданина является равенство всех перед законом», - сказал министр.

Микаил Джаббаров отметил, что в результате анализа ежегодного расширения круга охвата упрощенного налога было выявлено, что число случаев злоупотребления этой поддержкой растет. «“Раздробив” обороты, ряд крупных налогоплательщиков, обладающие достаточным оборотом и осуществляющие большие операции, различными путями остаются в режиме упрощенного налогообложения и, тем самым, совершаются попытки уклонения от налогов.

Неоспоримо значение налоговых льгот, применяемых для развития ряда областей. Однако в условиях, когда производители не ведут учета доходов и расходов, это создает дополнительные возможности для уклонения от налогов третьих лиц, которые приобрели продукцию в целях продажи.

Конечно, в ослаблении учетной системы в деятельности налогоплательщиков имеется также определенная доля налоговых органов. Можно отметить такие негативные случаи как направление налогоплательщиками подсчетов результатов своей хозяйственной деятельности не на доходы и расходы, а на самый легкий способ - подсчет оборотов, в результате чего аудиторский институт теряет свою значимость, объем платежей, превышающих размер налога, который необходимо взыскать от налогоплательщиков, ежегодно растет, применяются недопустимые методы против частного бизнеса. В конечном итоге годами накопленные лишние платежи создают трудности в исполнении налогового прогноза текущего года», - сказал министр.

Министр по налогам также сказал, что изменение навыков уплаты налогов, формировавшихся долгие годы, является трудным, но требующим своего решения процессом.

«Налоговая администрация будет продолжать свою деятельность по выстраиванию налоговой среды на основе прозрачных, равных, одинаковых для всех и заранее предполагаемых принципов.

В нынешнем году осуществлен ряд мер по решению указанных проблем, расширению рынка налогообложения, обеспечению открытой и прозрачной деятельности бизнеса. За счет осуществления министерством мер, направленных на выстраивание прозрачных отношений с налогоплательщиками, обороты в ненефтяном секторе, увеличившись на 7,1 процента, превысили 44 миллиарда манатов. Оборот в торговле вырос на 18,4 процента, в том числе оборот розничной торговли - на 27,9 процента. Эта динамика может быть воспринята в качестве ранних признаков прозрачности. Для того, чтобы налогоплательщики имели возможность наладить свою работу по учетной документации, число выездных налоговых проверок снизилось в 3 раза.

Отдельно хотел бы коснуться распоряжений, подписанных Вашим превосходительством в апреле и июне этого года, в целях более тесной координации деятельности Министерства налогов и Государственного таможенного комитета», - добавил министр.

Микаил Джаббаров также отметил, что совместно с Государственным таможенным комитетом осуществляются меры по налаживанию эффективной системы контроля за импортно-экспортными операциями.

«Особо хочу отметить применение Единой платформы рисков. Одна из главных проблем, с которой мы встречаемся в этой области, была связана с налогоплательщиками, импортирующими товары для третьих лиц. Правда, решение некоторых вопросов мы еще не смогли завершить. На заседании совместной коллегии, проведенном обеими структурами 5 октября, были обсуждены пути решения вопросов, оставшихся открытыми. Надеемся, что совместно с Государственным таможенным комитетом мы до конца текущего года сумеем завершить эту работу. Полагаем, что осуществляемые меры дадут весьма положительные фискальные результаты.

Согласно Вашему поручению усилен налоговый контроль за оборотом акцизных товаров, у самых крупных 30 производителей с 1 августа текущего года установлены акцизные посты. Предотвращено производство одного вида продукции фактически под наименованием другого, использование поддельных акцизных марок и продажа продукции без акцизной марки. В результате объем производства водки и продажи на внутреннем рынке по сравнению с минувшим периодом текущего года в августе и сентябре в среднем вырос в 3 раза», - сказал министр.

По его словам, в результате мер, направленных на предотвращение продажи на внутреннем рынке безакцизной табачной продукции, привлечение к ответственности виновных лиц, доля контрабандных товаров на внутреннем рынке сократилась с 19 процентов в начале текущего года до 3 процентов. Стоимость табачных изделий, конфискованных с начала года и сданных в пользу государства, превышает 13 миллионов манатов. В результате конфискации и изъятия из продажи табачной продукции, незаконно нашедших путь на внутренний рынок, в производстве местной продукции произошло оживление. Так, объем продажи местных производителей на внутреннем рынке по сравнению с январем-августом прошлого года вырос в соответствующем периоде текущего года на 75 процентов.

В течение 9 месяцев 2018 года по уголовным делам по фактам уклонения от уплаты налогов по которым велось следствие, обеспеченавыплата в размере 17,6 миллиона манатов от нанесенного ущерба, что на 25 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - отметил Джаббаров.

В ряду приоритетов министр по налогам отметил совершенствование рассмотрения жалоб, поступающих от налогоплательщиков, и расширение внедрения цифровых технологий.

«Согласно Вашим требованиям, продолжается процесс, направленный на открытую и прозрачную деятельность налоговой администрации. Мобилизованы все силы для создания взаимной атмосферы доверия между налоговым органом и налогоплательщиком, обеспечения перехода на добровольную уплату налогов.

Министерство по налогам в целях минимизации роли человеческого фактора в отношениях с налогоплательщиками стремится к автоматизации процессов налогового контроля. Начата работа по применению непредвзятых и точных учетно-регистрационных систем, включая решения, налаженные на основе технологии блокчейн. В результате анализа деятельности налогоплательщиков через модули риска, выявления на основе современных технологий случаев уклонения от налогов, отбора методов налогового контроля на основе изученных данных усилена работа по восстановлению реальных функций аудита.

Еще одна важная ветвь проведенных реформ связана с совершенствованием налогового законодательства. В течение нынешнего года мы тесно контактировали с общественными организациями предпринимателей и консалтинговыми компаниями. На этих встречах мы обсуждали вопросы, беспокоящие предпринимателей, поощрительные механизмы, интересующие их для дальнейшего расширения деятельности.

В результате пакет изменений, разработанный для Налогового кодекса, охватывает несколько важных направлений. Сюда входят снижение масштаба уклонений от налогов и теневой экономики, эффективная поддержка экономического роста и предпринимательства, совершенствование режима налогообложения и расширение рынка налогообложения, усиление администрирования и контроля.

Господин Президент, наряду с этими изменениями, нам требуется Ваша поддержка в связи с вопросами расширения электронного обмена информацией с другими органами. Выход к этим данным не только окажет качественные услуги налогоплательщикам, но и сделает нашу деятельность более плодотворной.

В результате расширения базы налогообложения и определения круга деятельности субъектов предпринимательства будут созданы условия для сохранения упрощенного налога как вида налога, который будет использован исключительно в малом предпринимательстве», - сказал Микаил Джаббаров.

Министр также сказал, что в целях поддержки развития предпринимательства и повышения выгоды за счёт ведения бизнеса также были выдвинуты такие предложения, как снижение степени упрощенного налога предоставление срочных налоговых льгот на розничную торговлю и безналичную оплату в общественном питании, освобождение малых предпринимателей, ведущих учет доходов и расходов, от налога с дивидендных доходов, вычет из доходов некоммерческих затрат налогоплательщиков, в том числе определенной части субсидий, выделенных сферам здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«Согласно Вашему поручению, реформа сокращения фискальной нагрузки на заработную плату занимает особое место в ряду подготовленных нами изменений.

Во многих случаях высокий уровень социального страхования и налоговой нагрузки на заработную плату вынуждает предпринимателей на практику выплаты неофициальной заработной платы. Эта ситуация является одной из основных причин расширения «теневой экономики». Несмотря на принятие административных мер этот вопрос остается проблемным.

Основной целью реформы является оформление трудовых отношений, дополнительный импульс развитию ненефтяного сектора и создание у предпринимателей экономической мотивации для открытия новых рабочих мест. С этой целью в ненефтяном секторе предлагаются долгосрочные налоговые льготы для платежей, связанных с заработной платой, и применение единого администрирования.

Надеемся, что в результате реформы уровень неофициальной занятости снизится и экономический интерес к оформлению трудовых отношений предпринимателей возрастет. Этот процесс положительно повлияет и на экономический рост.

Реформы, проведенные в налоговой сфере, меры, осуществляемые для повышения привлекательности бизнес-среды, формирование налогового администрирования на основе информационных технологий внесут вклад в развитие предпринимательства, плодотворное взаимодействие бизнеса и налоговых органов во имя прогресса нашей страны.

Уважаемый господин Президент. В заключение своего выступления разрешите заверить Вас в том, что сотрудники налоговой службы мобилизуют все свои усилия и возможности для выполнения поставленных Вами задач, направленных на превращение Министерства по налогам в структуру, отвечающую международным стандартам», - сказал министр по налогам.

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