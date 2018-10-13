Азербайджан усиливает контроль за вывозом и ввозом наличной нацвалюты и номинированных в нацвалюте ценных бумаг (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок декларирования вывоза и ввоза в страну национальной валюты в наличной форме и ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, со стороны резидентов и нерезидентов.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Этот порядок подготовлен с учетом предложений Центрального банка Азербайджана и в соотвествии с изменениями в указ Президента «О некоторых мерах в сфере борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём, и с финансированием терроризма» и в Положение Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.

Согласно порядку, юридические лица, являющиеся резидентами и не резидентами, при декларировании в таможенном органе, вне зависимости от суммы могут ввозить и вывозить наличную национальную валюту, ценные бумаги, номинированные в национальной валюте, а также памятные и юбилейные марки.

При этом физические лица обязаны сообщать в таможенные органы в устной форме объем наличности в национальной валюте и стоимость ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, которые они хотят вывезти из страны. Если сумма превышает 20 тысяч манатов, то ее необходимо декларировать в письменной форме. Письменная декларация также затрагивает памятные и юбилейные марки.

Безналичные деньги вывозятся за рубеж через полномочные банки и национального оператора оператора почтовой связи "Азерпочт" без ограничений.

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