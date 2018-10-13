Азербайджан усиливает контроль за вывозом и ввозом наличной нацвалюты и номинированных в нацвалюте ценных бумаг (версия 2)

13 октября 2018 14:05 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 08:09)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок декларирования вывоза и ввоза в страну национальной валюты в наличной форме и ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, со стороны резидентов и нерезидентов.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Этот порядок подготовлен с учетом предложений Центрального банка Азербайджана и в соотвествии с изменениями в указ Президента «О некоторых мерах в сфере борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путём, и с финансированием терроризма» и в Положение Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.

Согласно порядку, юридические лица, являющиеся резидентами и не резидентами, при декларировании в таможенном органе, вне зависимости от суммы могут ввозить и вывозить наличную национальную валюту, ценные бумаги, номинированные в национальной валюте, а также памятные и юбилейные марки.

При этом физические лица обязаны сообщать в таможенные органы в устной форме объем наличности в национальной валюте и стоимость ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, которые они хотят вывезти из страны. Если сумма превышает 20 тысяч манатов, то ее необходимо декларировать в письменной форме. Письменная декларация также затрагивает памятные и юбилейные марки.

Безналичные деньги вывозятся за рубеж через полномочные банки и национального оператора оператора почтовой связи "Азерпочт" без ограничений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан работает над созданием новых туристических маршрутов с Турцией и Грузией (Эксклюзив)
Туризм 14:25
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 14:14
В Черном море затонул теплоход с металлоломом под флагом Панамы
Россия 13:48
Цены на азербайджанскую нефть снизились
Энергетика 12:14
Андрей Шенин: Азербайджан стратегически важен для США в регионе Южного Кавказа
Точка зрения 11:50
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 11:09
Лента новостей
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение трубы для нефтехимической промышленности
Тендеры 14:49
Хикмет Гаджиев: Армения всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха
Политика 14:48
Бакинский зоопарк готов к зимнему сезону
Общество 14:40
В Китае более 24,5 тысячи жителей эвакуировали из-за схода оползня
Китай 14:40
Малый бизнес Казахстана зафиксировал рекордную прибыль в I полугодии
Бизнес 14:30
«Эйр Астана» объявляет повторный тендер на закупку работ по разработке мобильного приложения
Тендеры 14:28
Азербайджан работает над созданием новых туристических маршрутов с Турцией и Грузией (Эксклюзив)
Туризм 14:25
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 14:14
Оползневая зона в Бадамдаре была отнесена к склонным к оползням территориям - минэкологии
Происшествия 14:14