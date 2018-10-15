В Азербайджане утверждена единая бюджетная классификация

15 октября 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена единая бюджетная классификация. Она включает в себя функциональную, экономическую и административную классификацию доходов и расходов госбюджета.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Организации, финансируемые из государственного бюджета Азербайджана и получающие из госбюджета финансовую помощь, учреждения, охватываемые консолидированным бюджетом, начнут применять единую бюджетную классификацию с первого января 2020 года. Это организации и учреждения должны в 2019 году представить свои запросы по проекту государственного и сводного бюджета на 2020 год в министерство финансов на основе единой бюджетной классификации.

Министерству финансов поручено ознакомить организации, финансируемые из государственного бюджета Азербайджана и получающие финансовую помощь из госбюджета, учреждения, охватываемые консолидированным бюджетом с единой бюджетной классификацией на электронных и бумажных носителях, и представить Кабинету министров предложения о финансировании требуемых расходов из государственного бюджета в течение одного месяца, регулярно предоставлять получателям финансовой помощи методическую помощь, тренинги и необходимые указания по применению единой бюджетной классификации, а в случае создания, ликвидации и реорганизации учреждений в течение бюджетного года, вносить соответствующие изменения в «Административную классификацию бюджетных расходов Азербайджанской Республики» и решить другие вопросы, вытекающие из этого решения.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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