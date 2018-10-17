ВБ огласил среднесрочный прогноз по экономике Азербайджана

17 октября 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) ожидает сохранение уровня инфляции в Азербайджане ниже трех процентов. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ВБ.

ВБ отмечает, что в среднесрочной перспективе экономика Азербайджана будет укрепляться благодаря экспорту газа и ускорению роста ВВП.

Росту ненефтяного сектора Азербайджана, который в среднем ожидается на уровне 2,7 процента, будет способствовать стабилизация цен на нефть, рост доверия к рынку, постепенное восстановление инвестиций и улучшение деятельности банковского сектора.

При этом, по прогнозам ВБ, к 2020 году профицит счета текущих операций составит 10 процентов ВВП.

Напомним, что в январе-сентябре 2018 года уровень инфляции в Азербайджане составил 2,6 процента, в 2017 году - 12,9 процента.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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