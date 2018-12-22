Жезказганский медеплавильный завод заработал на полную мощность

БАКУ /Trend/ - Жезказганский медеплавильный завод ТОО «Казахмыс Смэлтинг» в Казахстане возобновил работу на полную мощность впервые за десять лет.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом говорится в информации управления внутренней политики Карагандинской области.

С 2009 года на предприятии функционировала только одна печь из-за недостатка сырья для полной нагрузки. Теперь, после долгого перерыва, завод вернулся к полноценному режиму работы. При запуске второй рудотермической печи присутствовали аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и председатель правления ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай.

«Если на протяжении почти десяти лет завод, работая в половину своей мощности, вырабатывал 100 тысяч тонн меди, то с помощью второй печи будем получать 200 тысяч тонн меди, - сказал глава региона Ерлан Кошанов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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