Ответственный бизнес по международным стандартам

БАКУ /Trend/ - Как понять, что компания предлагает проверенные услуги? Как убедиться, что они учитывают интересы, как клиентов, так и партнеров и не наносят вред окружающей среде? Как оценить качество транспортно-логистического сервиса, когда количество 3PL-компаний в мире перешагнуло уже за десятки тысяч? Универсальной «линейкой», которая помогает ответить на все эти вопросы, для многих клиентов стали стандарты качества ISO. Получить их можно, только пройдя целый ряд проверок, которые призваны установить, действительно ли деятельность компании соответствует международным критериям.

Именно такую проверку в октябре этого года с успехом прошла группа компаний AsstrA-Associated Traffic AG. Результатом аудита стало получение еще одного сертификата ISO — ISO 28000.

О том, какую роль играет получение этого стандарта и что после этого изменится для клиентов AsstrA, мы поговорили с менеджером по безопасности цепи поставок в AsstrA Виталием Лазовским.

— Виталий, расскажите подробнее об этом стандарте.

— Главная задача ISO 28000:2007 — повысить надежность цепи поставок. И именно путем унификации требований к системам менеджмента безопасности и регулярным проверкам на соответствие этим требованиям любая компания, задействованная в цепи поставок, может рассчитывать получить стандарт ISO 28000. Это и импортеры, и таможенные брокеры, и операторы подвижных составов, и часто даже производители, которые самостоятельно организуют перевозку.

— Почему для AsstrA было важно получить этот сертификат?

— Для AsstrA подача заявки на ISO 28000 стала закономерным шагом, который мы сделали в рамках реализации программы менеджмента безопасности на 2018 год. Ведь грузоперевозки — это неотъемлемое звено любой ЦП. Подготовка и реализация сертификации велась в тесном взаимодействии с отделом Менеджмента Качества AsstrA. Помимо внешнего ISO-аудита, сюда входила доработка некоторых бизнес-процессов компании, разработка внутренних инструкций и чек-листов, освоение последних методик по оценке рисков, внедрение новых инструментов отслеживания высокорисковых перевозок, анкетирование Поставщиков и Клиентов компании AsstrA, обучение сотрудников, проверка, доработка действующих договоров и так далее. Важно понимать, что безопасность цепи поставок — это не вопрос случая или опыта, а результат четкого планирования, многочисленных проверок и глубокого анализа рисков. Без постоянного и последовательного повышения уровня безопасности транспортно-логистическая компания не может гарантировать своим Клиентам выполнение KPI не только в долгосрочной, но даже в краткосрочной перспективе. Поэтому получение ISO 28000 — важное доказательство того, что компания AsstrA уделяет первостепенное значение безопасности и готова пройти даже самые жесткие проверки, если это позволит улучшить качество услуг для Клиентов.

— Что именно гарантирует этот сертификат Клиентам?

— ISO 28000 — это реальная гарантия эффективного управления рисками в отношении каждого этапа перевозки. Очевидно, что это позволит уменьшить нарушения при загрузке-разгрузке, количество хищений и порчи грузов, а также оптимизировать стоимость перевозки с помощью снижения рисков. Кроме того, по внутренним корпоративным правилам, многие компании могут работать лишь с сертифицированным 3PL-провайдером. Поэтому получение ISO 28000 — это не просто имиджевый ход или укрепление нашей репутации на рынке, это реальная возможность сотрудничества с новыми Клиентами в рамках проверенной и признанной в мире системы безопасности.

Нужно также понимать, что сертификат - оценка нашей деятельности на данном этапе. Однако, это не означает, что мы должны терять бдительность и останавливаться в развитии. Каждый из сотрудников должен понимать значение безопасности перевозок и уделять достаточное внимание требованиям компании и клиентов.

Аудит группы компаний АсстрА будет происходить ежегодно на протяжении последующих лет для подтверждения соответствия высоким стандартам ISO 28000:2007 и постоянного совершенствования системы менеджмента безопасности цепи поставок.

AsstrA-Associated Traffic AG – международная группа компаний с головным офисом в Цюрихе (Швейцария), обладает безупречной репутацией и более чем 20-летним опытом в сфере логистики. Компания представлена в 18 странах СНГ, Европы и Азии.

AsstrA предлагает полный комплекс услуг, включающий организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение, страхование грузов, проектную логистику, а также торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает оптимальные логистические решения по привлекательным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

AsstrA является членом FIATA, АСМАП, имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 50 2450456

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://asstra.ru/

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