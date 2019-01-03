К новому пекинскому аэропорту строят ветку метро и железную дорогу

Набирает обороты строительство транспортной сети вокруг нового аэропорта в южном пригороде Пекина перед вводом авиационного хаба в пробную эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Об этом, как передает Trend, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на транспортные ведомства Пекина и Тяньцзиня.

"Идет строительство ветки метро, которая соединит городские районы китайской столицы и новый аэропорт - "Пекинский международный аэропорт Дасин". Более того, будет построена высокоскоростная железная дорога, связывающая новый аэропорт и город центрального подчинения Тяньцзинь, расположенный в 120 км к востоку от Пекина", - говорится в сообщении.

Как стало известно в Канцелярии пекинского Штаба по реализации крупных проектов, первая очередь проекта ветки метро протяженностью 41,36 км вступила в финальный этап строительства.

Данная ветка, интегрированная в сеть действующих линий столичного метрополитена, будет введена в пробную эксплуатацию синхронно с началом работы нового пекинского аэропорта в сентябре текущего года.

Расположенный в 46 км к югу от центра Пекина новый воздушный порт строится с целью разгрузить международный аэропорт "Шоуду" в северо-восточном пригороде Пекина.

Кроме того, запланированная железная дорога позволит добраться из аэропорта в Тяньцзинь за 36 минут.

По словам замдиректора Тяньцзиньского городского комитета по транспорту У Бинцзюня, в 2019 году произойдет большой скачок вперед в интеграции транспортной сети в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

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