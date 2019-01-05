Турция экспортировала товары оборонной промышленности на более чем $250 млн

5 января 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре прошлого года экспорт товаров оборонной промышленности Турции вырос на 24,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года и составил 253,5 миллиона долларов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчет Объединения экспортеров Турции (TİM).

Согласно отчету, экспорт товаров оборонной промышленности в 2018 году составил 2,35 миллиарда долларов.

В отчете отмечается, что больше всего товаров оборонной промышленности было экспортировано в США, Германию, Оман и Катар.

«Экспорт товаров оборонной промышленности в США вырос на пять процентов по сравнению с итогами 2017 года и составил 726,6 миллиона долларов», - говорится в отчете.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

По его словам, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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