В 2018 году в Турции было трудоустроено свыше одного миллиона человек

15 января 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Турции работой были обеспечены 1,2 миллиона человек, что на 18 процентов больше по сравнению с итогами 2017 года. Об этом во вторник сообщили Trend в главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В İŞKUR отметили, что в декабре прошлого года в Турции работой были обеспечены 151,4 тысячи граждан страны. Отметим, что среди обеспеченных работой граждан 63 процентов составляют женщины, 37 - мужчины.

«Среди обеспеченных работой в декабре 2018 года 98,9 процента приходится на долю частного сектора», - сообщили в İŞKUR

«В декабре 2018 года число безработных в Турции составило 3,509 миллиона человек, из которых 51 процентов составляют женщины, 49 процентов мужчины» - сообщили в İŞKUR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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