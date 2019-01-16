Назначен и.о. председателя Агентства аграрных услуг Азербайджана

16 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сеймур Мовлаев назначен исполняющим обязанности председателя Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Об этом сообщили в среду Trend в минсельхозе.

До назначения на эту должность Сеймур Мовлаев был председателем правления ОАО «Агролизинг».

Отметим, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере.

Согласно указу, при министерстве сельского хозяйства на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создается Агентство аграрных услуг.

Агентство будет осуществлять организацию ветеринарных и фитосанитарных услуг и управление ими, контроль за их качеством, координацию деятельности государственных центров аграрного развития в этой области; проводить регистрацию сельскохозяйственной техники, контроль за техникой и осуществлять государственные услуги в этой сфере посредством государственных центров аграрного развития. Численный предел аппарата Агентства – 85 человек.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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