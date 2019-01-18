Иран расширил транзитный потенциал порта Имама Хомейни

БАКУ /Trend/ - В иранском порту Имам Хомейни открылось три крупных склада для хранения нефтепродуктов. Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на IRNA, сказал министр дорог и городского развития Ирана Мухамед Ислами.

По его словам, один из складов объемом 3,7 тысяч кубометров предназначен для хранения мазута, а два других склада объемом 4,34 тысячи кубометров и 950 кубометров - для хранения дизеля.

Министр сообщил, что объем отгрузки грузов в порту вырос до десяти тысяч тонн. По его словам, важно снизить объемы грузоперевозок по дорогам страны и усилить экономический и транзитный потенциал портов.

"Этот вопрос находится в центре внимания правительства",- добавил Ислами. В этом контексте министр считает важным соединение логистических центров с железными дорогами. По его словам, соответствующие средства уже выделены правительством.

(Автор: Эльнур Багышов)

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