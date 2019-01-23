Узбекистан в 2018 году сократил экспорт хлопка в 2,4 раза

БАКУ/Trend/ - Узбекистан идет по намеченному курсу: сокращает экспорт хлопка и увеличивает поставки за рубеж готовой текстильной продукции, Trend сообщает со ссылкой на Sputnik.

Узбекистан в прошлом году сократил экспорт хлопка-волокна в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом до 115,6 тысячи тонн, сообщает Государственный комитет по статистике.

«По итогам января-декабря 2018 года было экспортировано 115,6 тысячи тонн хлопкового волокна на сумму 222,1 миллиона долларов», — говорится в отчете. Согласно данным комитета, в 2017 году республика отправила в другие страны 278,9 тысячи тонн хлопка, снизив поставки в 2,4 раза.

Доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта страны снизилась с 3,8 процентов до 1,6 процентов. Для сравнения, в 2015 году доля хлопка в общем объеме экспорта составляла 5,9 процентов или 503,8 тысячи тонн, в 2016 году 4,7 процентов или 416 тысяч тонн.

В частности, за указанный период экспорт хлопка в Иран снизился до 57,9 тысячи тонн, Китай до 37,9 тысячи тонн, Бангладеш до 9,1 тысячи тонн. В Россию в 2018 году отправили 1,6 тысячи тонн, что на 178 тысяч тонн меньше, чем в 2000 году.

Экспорт текстильной продукции за прошлый год вырос в 1,4 раза и составил 1,603 миллиарда долларов, что составляет 11,2 процентов от общего объема экспорта страны. В структуре текстильных поставок основная доля приходится на хлопчатобумажную пряжу - 45,3 процентов, а также готовые трикотажные и швейные изделия - 36,5 процентов.

Россия по-прежнему занимает первое место в списке экспортных рынков для узбекской продукции с 40 процентами от общего объема поставок в 2018, или 639,6 миллиона долларов, что на 25 процентов больше аналогичного периода предыдущего года.

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