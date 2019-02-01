Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ

БАКУ /Trend/ - Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин принял участие в заседании Азербайджано-российского делового совета, где обсудил сотрудничество с представителями компаний, работающих в отрасли сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на банк.

Мероприятие было посвящено итогам деятельности Делового совета за 2018 год и планам на текущий год. В нем приняли участие представители более 100 компаний, занятых в сфере продовольствия, сельского хозяйства, промышленности, строительства и финансов. Участники дискуссии отметили успешное развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией, обсудили новые возможности расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.

«Продукты и услуги банка ВТБ (Азербайджан) позволяют облегчить и ускорить функционирование бизнеса компаний в целом, во многом этому будет способствовать и наше дальнейшее сотрудничество и развитие партнерских отношений с Деловым советом», - прокомментировал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

ВТБ (Азербайджан) обслуживает 1516 клиентов-юридических лиц, из которых больше половины - трансграничные компании, работающие с РФ. Денежный оборот азербайджанских предприятий с РФ за прошедший год составил примерно 170 миллионов манатов.

Азербайджано-российский деловой совет объединяет бизнесменов, активно реализующих двусторонние внешнеэкономические проекты, и оперативно решает проблемы, возникающие у представителей бизнеса с обеих сторон. Основными направлениями деятельности являются выработка позиции делового сообщества России в отношении взаимодействия с азербайджанскими партнерами и работы на рынке Азербайджана, выявление конкретных возможностей для расширения и диверсификации российско-азербайджанского взаимодействия, создание дополнительных возможностей для сотрудничества путем встреч, конференций, рабочих групп и иных деловых мероприятий, установление контактов и совместная работа с общественными объединениями стран.

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