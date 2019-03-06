Али Ахмедов: Проведенные в Азербайджане реформы позволили выстоять перед внешними вызовами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, по расчётам Всемирного банка (ВБ), с начала двухтысячных годов демонстрирует рост экономики свыше 12 процентов и считается одним из государств, показывающих ускоренные темпы развития.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на форуме в Баку на тему "Диверсификация экономики - роль частного сектора".

По словам вице-премьера, этому способствовали, главным образом, коренные реформы, проведенные за последние годы в экономике и других сферах.

"В то же время Азербайджан столкнулся с серьезными вызовами, навязанным нашей стране со стороны Армении нагорно-карабахским конфликтом. В результате этого страна столкнулась с гуманитарной катастрофой, наличием одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Тем не менее, Азербайджан продолжил путь своего развития, и сегодняшние достижения наглядно показывают высокий уровень, достигнутый во многих направлениях, особенно в сфере экономики", - сказал Ахмедов.

По его словам, реформы, проведенные в Азербайджане, позволили выстоять также перед внешними вызовами, связанными с мировой экономической конъюнктурой.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.