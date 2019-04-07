Бакинский международный торговый порт станет одним из крупнейших ненефтяных проектов в регионе - глава департамента (ВИДЕО)

7 апреля 2019 23:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Logistic Hub – один из важных проектов в развитии ненефтяного сегмента экономики Азербайджана.

Об этом в рамках проекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend начальник департамента Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли, сообщает Trend.

Начальник департамента сказал, что в Азербайджане развивается ненефтяной сектор, и одним из крупнейших проектов, реализуемых в этой сфере, является Logistic Hub.

«Говоря Logistic Hub, подразумевается не только порт, но и свободная зона, железная дорога, пароходство, грузоперевозки и транзит. Бакинский международный морской торговый порт является центром, связующим все эти начинания. Реализация этих проектов непосредственно служит развитию ненефтяного сектора Азербайджана», - отметил Гасанли.

Начальник департамента добавил, что после второй фазы, предусматривающий в будущем доведение грузоперевалочного потенциала Бакинского международного морского торгового порта до 25 миллионов тонн, а также 500 тысяч контейнеров в год, Бакинский торговый порт сможет получить самую большую долю в ненефтяном секторе как крупнейший порт не только в Азербайджане, но и в регионе.

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов, из 12 существующих, обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания буксировочных и вспомогательных судов порта.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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