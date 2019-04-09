Необходимо провести серьезные изменения в структуре Счетной палаты Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана проводит большую работу, но необходимы серьезные изменения в ее структуре.

Об этом во вторник, выступая в ходе обсуждения отчета Счетной Палаты на заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Trend.

По словам депутата, сегодня в стране ведутся структурные реформы. Депутат отметил, что не нужно ждать, когда руководитель какой-то структуры присвоит себе средства госбюджета, чтобы потом предпринимать меры для их возвращения.

Новрузов сказал, что для своевременного выявления случаев коррупции Палата должна составлять отчет сроком на шесть месяцев или один год.

«В промежуточный период должен проводиться мониторинг. По необходимости должна привлекаться дополнительная сила, должны быть найдены склонные к коррупции лица. В будущем это стоит учитывать, работа должна осуществляться по новому методу», - добавил Новрузов.

Депутат Фазиль Мустафа отметил, что присвоение денег некоторыми структурами является преступлением.

Мустафа сказал, что существуют серьезные проблемы, в связи с налогоплательщиками, выплатой долгов, закупками.

«Заметны явные противоречия в государственных закупках. Согласно отчету, выявлена деятельность 76 тендерных комиссий, соответствующая требованиям законодательству. Но невозможно получить сведения относительно того, какие тендеры были аннулированы. После исследования всего этого становится ясно, что хотя полномочия Счетной палаты являются обширными, она не имеет возможности воздействовать на некоторые сферы. Если это не будет обеспечено, в будущем будет непросто устранять проблемы», - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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