Доходы госбюджета Азербайджана растут

19 апреля 2019 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-марте 2019 года составили 5 439,7 миллиона манатов, что на 19,2 процента или 876,3 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство финансов.

Прогноз по доходам госбюджета в отчетный период исполнен на 99,1 процента.

В структуре доходов бюджета поступления по линии министерства по налогам составили 1 672,9 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 236,4 миллиона манатов, или на 16,5 процента. Из этих средств 69,1 процента (1 155,4 миллиона манатов) пришлось на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 1 014,1 миллиона манатов, что на 39,5 процента (287,1 миллиона манатов) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в течение первого квартала 2019 года в государственный бюджет поступили 93,8 миллиона манатов от платных услуг, оказанных бюджетными организациями. Прочие поступления составили 43,9 миллиона манатов. Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 2,615 миллиарда манатов.

Расходы госбюджета в январе-марте этого года составили 5 035,9 миллиона манатов, что на 14,2 процента или 627,9 миллиона манатов больше показателя аналогичного показателя 2018 года.

В течение первых трех месяцев текущего года 41,8 процента (2 104,5 миллиона манатов) расходов госбюджета были социальной направленности, что на 19,5 процента, или 343,2 миллиона манатов больше аналогичного показателя прошлого года. Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на закупку лекарств и продовольствия.

В январе-марте 2019 года 53,8 процента расходов госбюджета (2 707,3 миллиона манатов) составили текущие расходы, 39,4 процента (1 984,4 миллиона манатов) - капитальные расходы.

В госбюджете Азербайджана в отчетный период образовался профицит в 403,8 миллиона манатов.

Доходы сводного бюджета за три месяца текущего года составили 9 192,2 миллиона манатов. Расходы сводного бюджета составили 5 076,9 миллиона манатов.

В сводном бюджете образовался профицит в размере 4 115,3 миллиона манатов.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начинаются выплаты компенсаций по проблемным кредитам
Финансы 17:38
Спрос на облигации минфина Азербайджана втрое превысил предложение
Финансы 17 апреля 17:37
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
Финансы 11 апреля 22:31
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 250 млн манатов
Финансы 6 апреля 09:59
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 3 апреля 11:42
Инвесторы проявляют значительный интерес к гособлигациям Азербайджана
Финансы 20 марта 09:00
Лента новостей
В Австралии спасли туристов благодаря надписи на песке
В мире 20:32
Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В мире 20:32
Как отразился выход из EITI на добывающей промышленности Азербайджана?
Бизнес 20:19
Двое азербайджанских борцов стали лидерами мирового рейтинга
Общество 20:10
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам
Финансы 19:50
Любовь с аншлагом, или как Севиндж Агасиева отметила день рождения (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 19:38
Красивая черно-белая история любви Wicked Game - Эмин Агаларов и Диана Пожарская (ФОТО,ВИДЕО)
Звёздный мир 19:25
Без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны - Мариана Василева
Общество 19:06
Трамп обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром
В мире 19:04