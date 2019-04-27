Азербайджан избран зампредседателем Европейского региона Всемирной таможенной организации

БАКУ /Trend/ - На состоявшейся в Санкт-Петербурге конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации, Азербайджан избран заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

На конференции руководитель таможенной службы Великобритании выразил положительную позицию об Азербайджане. С положительными мнениями выступили и представители таможенных служб Казахстана, Турции, Беларуси, и после обсуждений Азербайджан был избран заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона сроком на два года.

На конференции были заслушаны отчеты главы Европейского регионального офиса по усилению потенциала Всемирной таможенной организации, находящегося в Баку, а затем проведены выборы на пост заместителя председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителя Европейского региона

Совет таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации объединяет в себе 53 государства.

Азербайджанскую делегацию на мероприятии представлял председатель ГТК, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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