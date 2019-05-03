В Азербайджане планируется усилить контроль над пищевой безопасностью водных биоресурсов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется усилить контроль над пищевой безопасностью рыбных и других водных биоресурсов.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.

Бабаев отметил, что министерство экологии и природных ресурсов, Агентство пищевой безопасности и министерство сельского хозяйства будут совместно сотрудничать в этом направлении.

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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