Азербайджанский бизнес расширит свое присутствие на американском рынке (Эксклюзив)

4 мая 2019 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время портал Azexport работает над тем, чтобы вывести на американский рынок новые товары, производимые в Азербайджане.

Об этом сказал Trend глава портала Azexport Заур Гардашев.

Гардашев сказал, что Azexport наряду с традиционными экспортными направлениями, предлагает доступ на новые рынки сбыта. В результате деятельности портала азербайджанские продукты стали более распространенными в арабских странах и странах Океании.

Также глава Azexport отметил, что сейчас на портале размещены практически все товары, которые производятся в Азербайджане. На данный момент интерес к порталу очень высок. Особенно высок интерес со стороны компаний, которые основаны недавно, так как они больше заинтересованы в получении поддержки для выхода на новые рынки.

Для повышения эффективности портала, по словам Гардашева, Azexport расширяет список международных электронных порталов, с которыми он сотрудничает. А также со стороны руководства портала регулярно приглашаются международные эксперты по электронной коммерции с целью повышение знаний местных производителей в данной области.

Гардашев также отметил, что портал Azexport помогает найти новых партнеров за рубежом, полностью охватывая все процедуры экспорта. По его словам, в начале портал находит потенциальных покупателей для местных производителей, затем дает консультацию по заключению экспортных договоров. В заключении, портал поддерживает экспортеров с получением сертификатов на экспорт по принципу "Единого окна".

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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