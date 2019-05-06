В Азербайджане сотни женщин-предпринимателей получили финансовую поддержку в рамках программы самозанятости

6 мая 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках программы самозанятости в прошлом году одна тысяча женщин, занимающихся предпринимательством, получили финансовую поддержку.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал заместитель начальника департамента государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Джамаледдин Гулиев на мероприятии в Баку, посвященном социальному женскому предпринимательству.

Как отметил Гулиев, по итогам минувшего года к программе самозанятости в стране были привлечены семь тысяч граждан. Привлечение женщин к программе самозанятости было для министерства приоритетом, поэтому, как результат, они занимают большинство среди участников программы.

«Развитию женского предпринимательства уделяется большое внимание со стороны государства. Женщины участвуют в различных социальных программах, в проектах социальной направленности, в рамках которых им выделяются финансовые средства», - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что одним из важных направлений программы самозанятости является развитие социального предпринимательства в Азербайджане.

Отметим, что программа самозанятости реализуется в стране с 2016 года. В рамках этих мер минтруда предоставляет малообеспеченным семьям различные активы (товары, материалы, скот), чтобы они могли начать свой малый бизнес.

Для финансирования программы самозанятости в этом году предусмотрено 42 миллиона манатов (35 миллионов манатов в прошлом году).

(Автор: Матанат Насибова)

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