Таможенный комитет Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет

8 мая 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 377,8 миллиона манатов, что на 20,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В апреле текущего года таможенные пошлины составили 87,5 миллиона манатов, или 23,1 процента от всех поступлений, НДС – 267,9 миллиона манатов (70,9 процента), акцизы – около 19 миллионов манатов (более пяти процентов), дорожный налог - 3,4 миллиона манатов (0,9 процента).

В январе-апреле текущего года по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года поступления от таможенных пошлин выросли на 18,7 процента, от НДС - на 20 процентов, от акцизов – на 20,9 процента, а от дорожного налога – на 14,1 процента.

В январе-апреле 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана составили 1,4 миллиарда манатов.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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