Кыргызстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном об устранении двойного налогообложения

АШХАБАД /Trend/ - Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Кыргызстана.

Документ был подписан 23 августа 2018 года в Ашхабаде. Соглашение определяет правила разграничения прав каждого из договаривающихся государств по налогообложению субъектов одного государства, имеющих объект налогообложения в другом государстве, сказано в информации.

Соглашение является защитой резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, предотвращает уклонение от налогообложения или злоупотребление положениями соглашения посредством обмена информацией между компетентными органами договаривающихся государств. Ранее сообщалось, что Туркменистан и Кыргызстан обсуждают перспективы сотрудничества в области создания перерабатывающих предприятий.

Сторонами была достигнута договоренность о поддержке создания совместных предприятий, ориентированных на рынки Европейского Союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая. Кыргызстан ведет также переговоры с государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана для поиска возможностей увеличения товарооборота. Туркменистан готов рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане. Стороны обсуждают перспективы партнерства в сфере промышленности и транспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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