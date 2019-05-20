Узбекистан и Россия не договорились по вопросу свободного выбора частот для полетов

20 мая 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия не смогли согласовать свободный выбор частот для полетов российских авиакомпаний по установленным сторонами маршрутам, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Росавиации.

Российская сторона предложила предоставить назначенным российским авиапредприятиям право свободного выбора частот для выполнения полетов по договорным маршрутам между двумя государствами.

Узбекская сторона в свою очередь заявила о преждевременности рассмотрения данной возможности и предложила установить и поэтапно увеличивать частоту выполнения полетов на соответствующих маршрутах для назначенных перевозчиков.

Вместе с тем РФ и Узбекистан договорились о предоставлении одному назначенному перевозчику с каждой стороны права на полеты по схеме "треугольник" в пять городов, выбрать которые могут сами авиакомпании.

Узбекская сторона сообщила, что такие полеты будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Российская сторона сообщила, что представит свой список городов чуть позже.

Кроме того, обе стороны сняли все ограничения на полеты в Нукус и Владивосток.

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